31.2 C
Prizren
E mërkurë, 27 Gusht, 2025
type here...

Lajme

GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

By admin

GIZ Kosova dhe Komuna e Prizrenit, Komuna e Gjakovës dhe Komuna e Gjilanit kanë nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi për të forcuar bashkëpunimin në zhvillimin e planifikimit urban të qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike.

Në njoftim thuhet se marrëveshjet fokusohen në përmirësimin e hapësirave publike, rritjen e qëndrueshmërisë së qyteteve ndaj rreziqeve klimatike, si dhe zbatimin e projekteve demonstruese përmes zgjidhjeve të bazuara në natyrë për të adresuar sfidat klimatike.

“Njëkohësisht, ato promovojnë procese gjithëpërfshirëse të planifikimit që angazhojnë komunitetin, sigurojnë barazi gjinore dhe mbrojnë biodiversitetin”, bëhet e ditur në njoftim.

Gjermania dhe Zvicra, përmes GIZKosovo, po mbështesin Kosovën në këtë angazhim të përbashkët për komuna më të gjelbra, dhe më të mira për jetesë. /Telegrafi/

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Suhareka nderon dëshmorin Naim Berisha
Next article
Gjithçka gati në Prizren: Liria pret Tefik Çangën

Më Shumë

Lajme

Nagavci e Basha s’i marrin votat për kryetar të Kuvendit

Deputeti Dimal Basha nuk ka arritur të marrë votat e mjaftueshme për kryeparlamentar. As Dimal basha i LVV-së nuk kaloi. Në sallë ishin të pranishëm...
Lajme

Gjendet në mjet shpërthyes në Prizren, ndërhynë FSK-ja

Një qytetar ka raportuar se ka hasur në një mjet të dyshuar shpërthyes në rrugën “Idriz Ngucati” në Prizren. Sipas Policisë së Kosovës, ankuesi ka...

MAShTI fillon pagesat e para për aplikimet e teksteve shkollore

Përurohet busti i dëshmorit Bahri Gallapeni në Dobërdelan

Në Prizren u hap Java e Nënë Terezës

Balje: Kam shpresë që në këto 30 ditë dikush do të lëshojë pe

Banorët e disa fshatrave të Prizrenit protestojnë pas një jave pa energji elektrike

Prizreni nënshkruan marrëveshje granti me Këshillin e Evropës për projektin “Fuqizimi i Grave Lidere”

Hiqet ndalimi i qarkullimit të automjeteve në Bulevardin ‘Ibrahim Mazreku’ në Malishevë

Totaj mirëpriti aktoret ndërkombëtare të shfaqjes “Femicid” në Prizren

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Mjeshtri nga Prizreni ekspozon gozhdat e nxjerra nga gomat për 40 vite

Totaj inspekton punimet infrastrukturore në lagjen ‘Kurillë’

Policia gjen municion në Prizren, sekuestron 59 fishekë të AK-47

Takimi me Isa Boletinin

Nuk kalon as propozimi i ri nga LVV, Hekuran Murati dështon të bëhet kryetar i Kuvendit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne