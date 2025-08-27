GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

GIZ Kosova dhe Komuna e Prizrenit, Komuna e Gjakovës dhe Komuna e Gjilanit kanë nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi për të forcuar bashkëpunimin në zhvillimin e planifikimit urban të qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike.
Në njoftim thuhet se marrëveshjet fokusohen në përmirësimin e hapësirave publike, rritjen e qëndrueshmërisë së qyteteve ndaj rreziqeve klimatike, si dhe zbatimin e projekteve demonstruese përmes zgjidhjeve të bazuara në natyrë për të adresuar sfidat klimatike.
“Njëkohësisht, ato promovojnë procese gjithëpërfshirëse të planifikimit që angazhojnë komunitetin, sigurojnë barazi gjinore dhe mbrojnë biodiversitetin”, bëhet e ditur në njoftim.
