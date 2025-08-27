31.2 C
Prizren
E mërkurë, 27 Gusht, 2025
Suhareka nderon dëshmorin Naim Berisha

By admin

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, së bashku me familjarë, qytetarë dhe përfaqësues institucionalë, kanë bërë homazhe pranë varrit të dëshmorit të kombit Naim H. Berisha.

Me këtë rast u vendosën lule dhe kurora në shenjë respekti e falënderimi për jetën dhe veprën e tij, si dhe për sakrificën e gjithë dëshmorëve që i dhuruan Kosovës lirinë dhe pavarësinë, raporton PrizrenPress.

Hiqet ndalimi i qarkullimit të automjeteve në Bulevardin ‘Ibrahim Mazreku’ në Malishevë
GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

