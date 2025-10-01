11.6 C
Prizren
E mërkurë, 1 Tetor, 2025
Fusha e sportit në Gjonaj të Hasit shkatërrohet nga një automjet

By admin

Një rast i pazakontë është regjistruar mbrëmjen e 30 shtatorit në fshatin Gjonaj të Hasit, ku fusha e sportit pranë Shtëpisë së Kulturës është dëmtuar rëndë nga një person ende i paidentifikuar.

Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/854315551090687

Sipas raportimeve nga Policia e Kosovës, pas verifikimit të kamerave të sigurisë është konstatuar se një individ kishte hyrë me automjet në terrenin sportiv, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në dyshemenë e fushës.

Vlera e dëmit nuk është përcaktuar ende, ndërsa autori mbetet i panjohur.

Njësiti i hetimeve rajonale është angazhuar për zbardhjen e rastit, dhe në konsultim me Prokurorin Kujdestar, është iniciuar procedura penale me emërtimin “Asgjësim apo Dëmtim i pasurisë”.

Rasti është cilësuar si prioritar dhe do të trajtohet me intensitet deri në identifikimin e autorit./Sinjali/

