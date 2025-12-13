Hajdar Beqa: Prizreni si çdo herë po bashkohet fuqishëm rreth vizionit për ndryshim

Kandidati për deputet nga radhët e PDK-së, Hajdar Beqa, ka deklaruar se në Prizren po vërehet një mobilizim i madh qytetar në mbështetje të vizionit për ndryshim.
Ai tha se qyteti historik po bashkohet fuqishëm rreth Partisë Demokratike të Kosovës, duke shprehur përkrahje si për kandidaturën e tij për deputet, ashtu edhe për Bedri Hamzën si kryeministër në ardhje.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren