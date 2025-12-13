Haradinaj takohet me Kilajn pas lirimit nga Haga: I urova kthimin e tij në shtëpi

Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, është takuar me Isni Kilaj, i cili u lirua ditë më parë nga burgimi në Hagë me kushtin e dorëzimit të 40 mijë eurove.
Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj ka shprehur gëzimin e tij për ribashkimin me mikun e vjetër, duke theksuar mbështetjen e Kilajt ndaj lirisë dhe Kosovës.
“Isni Kilaj krah nesh sërish!
Sa kënaqësi e madhe është të takosh miq të vjetër, njerëz që gjithmonë kanë qëndruar në krah të lirisë dhe të Kosovës.
I urova kthimin e tij në shtëpi, pranë familjes dhe miqve.
Ai ka qenë pjesë e listës sonë në zgjedhjet e fundit, dhe është nder për ne që ta kemi përsëri pranë.
E falënderojmë nga zemra për sherbimin ndaj Atdheut!
E vërteta triumfon. Kosova qëndron!”, shkroi Haradinaj.
