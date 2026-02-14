8.4 C
Prizren
E shtunë, 14 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Hoti: Familja, themeli i shoqërisë, dinjiteti i sakrifikuesve, obligim

By admin

Për herë të parë Kosova do ta ketë Ministrinë për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare. Këtë institucion të sapokrijuar do ta udhëheqë Andin Hoti. Në një bisedë për RTK-në, ai ka thënë se kjo ministri nuk është vetëm një ndryshim organizativ, por vendosje e familjes, punës dhe vlerave të luftës në qendër të politikave shtetërore.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“Familja është themeli i shoqërisë sonë, ndërsa sfidat sociale, ekonomike dhe demografike kërkojnë qasje të përqendruar dhe të koordinuar institucionale. Ndërkaq, dinjiteti i atyre që sakrifikuan për lirinë tonë, është obligim i yni kombëtar”. Kështu tha për RTK-në, ministri për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare, Andin Hoti. Ai theksoi se themelimi i kësaj ministre ka qenë nevojë reale dhe e kahershme.

Sipas tij, kjo ministri nuk është vetëm një ndryshim organizativ, por vendosje e familjes, punës dhe vlerave të luftës çlirimtare në qendër të politikave shtetërore.

E nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së presin që kërkesat e tyre të adresohen sa më shpejt dhe në mënyrë të drejtë.

“Kërkesa e parë është ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës. Pastaj kthimi i pensionit të veteranit në barasvlerën për pagë minimale, e cila u mohua para disa vitesh. Pra rikthimi në barasvlerën minimale. Kërkesa tretë është Qeveria dhe ministritë përkatëse t’i nxjerrin urdhëresat administrative për zbatim të ligjit për Veteranët e UÇK-së”, tha ai.

Krijojmë webfaqe për biznese

Ai shtoi se edhe pse nuk janë pyetur fare paraprakisht si organizatë lidhur me krijimin e kësaj ministrie, i gëzohet faktit që më në fund ekziston një ministri që kujdeset për kategoritë e dala nga lufta.

Ndërkohë, pas themelimit të ministrisë u tha se ajo mbulon segmentet më vitale të shoqërisë dhe të shtetit tonë, prandaj fokusi i saj do të jetë përherë i mbështetur në shtyllat e dinjitetit e të krenarisë: punë, familje dhe vlera mbi të cilat është ndërtuar Republika e Kosovës./rtk/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Mjerimi i botuesve shqiptarë
Next article
Gazetaria hulumtuese, pasion dhe mision publik që kërkon guxim, përkushtim dhe durim

Më Shumë

Lajme

Deputeti kanadez, dhëndër i Kosovës uron 18-vjetorin e Pavarësisë, ka një porosi për vizitorët: Shkoni në Rahovec

Në prag të 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, deputeti kanadez Kyle Seeback ka shprehur urimet e tij dhe lidhjen e veçantë me vendin. Seeback ka...
Lajme

Nuk hyri në qeveri, reagon Duda Balje

Deputetja e Republikës së Kosovës, Duda Balje, ka reaguar pasi nuk mundi të hyjë në qeverinë “Kurti 3”. Balje, përmes një postimi në facebook ka...

Rrahje në Dragash, dy persona përfundojnë në spital

Vjedhja e votave në Prizren, Supremja i liron nga paraburgimi nëntë të dyshuar

Nënkryetar komune apo deputet, flet Kujtim Gashi

P.C Prizreni në finale

Prizreni mobilizohet për finalen e Kupës së Kosovës – Bashkimi dhe Liria mbështesin çikat e qytetit

Ligjërata vetëdijesuese të Policisë për nxënësit e shkollave të mesme në Prizren

Spektakli i basketbollit në Prizren

Kupa e Kosovës për meshkuj do të zhvillohet në Rahovec

Mjerimi i botuesve shqiptarë

Vajzat e Kosovës shënojnë fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar

Dalin pamjet e para, tërmeti shkaktoi dëme të konsiderueshme në Prizren

Punimet në rrugën “Xhemë Gostivari” të Prizrenit drejt përfundimit, pritet asfaltimi i plotë

Gazetaria hulumtuese, pasion dhe mision publik që kërkon guxim, përkushtim dhe durim

Totaj mbështet marshin “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne