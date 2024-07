Katër fshatra pa ujë në Prizren

Kompania e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” sh.a. – Prizren njofton se për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike nga ana e KEDS-it, në Stacionin e Pompave në Vermicë, sot duke filluar nga ora 13:15 deri në ora 16:00, do të paraqitet problem me furnizimin e ujit të pijshëm në këto zona: fshati Vermicë, fshati Zhur, fshati Dobrusht dhe fshati Shkozë.

Në njoftimin e kompanisë thuhet se me rikthimin e furnizimit të rregullt me energji elektrike, do të rikthehet edhe furnizimi i rregullt me ujë të pijshëm.

Marketing