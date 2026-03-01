Kontrabandim me migrantë në Vërmicë, ndalohet një shtetas i Maqedonisë

Një shtetas i Maqedonisë së Veriut është shoqëruar në polici në pikën kufitare të Vërmicës, pasi në kamionin e tij u gjetën tre shtetas të huaj, ndërsa rasti është evidentuar si kontrabandim me migrantë.
KLIKO VIDEON:https://www.facebook.com/reel/1451621716552287
Policia e Kosovës, në raportin 24-orësh, ka njoftuar për një rast “Kontrabandim me migrantë” në PKK Vërmicë.
Sipas njoftimit, më 28.02.2026 rreth orës 09:25, është shoqëruar në stacionin policor një i dyshuar mashkull, shtetas i Maqedonia e Veriut, pasi në kamionin e tij janë gjetur tre meshkuj shtetas të huaj.
Pas intervistimit, i dyshuari është liruar, ndërsa tre emigrantët janë trajtuar nga njësia për migrim dhe të huaj.
