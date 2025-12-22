4.4 C
Prizren
E hënë, 22 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

LDK-ja mban tubime sot në Dragash, Prizren, Suharekë e Prishtinë, Abdixhiku shpalos programin

By admin

Lidhja Demokratike e Kosovës ka njoftuar se do të ketë tubime në Dragash, Prizren, Suharekë dhe në Prishtinë në degën 3.

LDK njofton  se Abdixhiku do të flasë për programin dhe vizionin qeverisës.

“Shihemi sot në Dragash, Prizren, Suharekë e Prishtinë Dega 3! Sot, kryetari i LDK-së dhe kandidati ynë për kryeministër, dr. Lumir Abdixhiku, vjen për t’ju folur drejtpërdrejt për programin dhe vizionin tonë qeverisës për Republikën e Kosovës. Dragash, Prizren, Suharekë e Prishtinë Dega 3, të prezantojmë vizionin e LDK-së për zhvillim, rend, mirëqenie dhe mundësi të barabarta, si dhe kandidatët tanë nga kjo anë, njerëz të ndershëm, profesionistë dhe të përkushtuar për shërbim me përgjegjësi ndaj qytetarëve. Ejani sot të gjithë: qytetarë, familje, të rinj, miq e aktivistë! Ejani ta dëgjoni programin tonë, ta ndani vizionin tonë dhe ta ndërtojmë bashkë të ardhmen që e meritojmë. Zgjidhni shpresën! Le të jemi bashkë për Kosovën që duam dhe ndryshimin që e presim. VOTO 123 – LDK”

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vazhdojnë punimet për ndërtimin e çerdhes së fëmijëve në Bresanë të Dragashit
Next article
Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit furnizon Njësinë e Dializës me 45 karrige moderne

Më Shumë

Lajme

PDK-ja hap fushatën në Prizren, Bedri Hamza prezanton shtyllat e programit të tij

Kryetari dhe kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza në hapje të fushatës zgjedhore nëPrizren ka prezantuar katër shtyllat e programit...
Sport

Mesjava sjell super përballje në ProCredit Superligë

Të mërkurën dhe enjten zhvillohen ndeshjet e javës së 12-të të ProCredit Superligës. Në këtë mesjavë priten shumë përballje interesante, me elitën e basketbollit,...

Viti i humbur dhe “epopeja” mashtruese e A.K

Hapet zyra e re e Postës së Kosovës në Dragash

Sot mbahet edicioni VIII i Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë në Rahovec

Plagosja në Prizren, motiv dyshohet konflikti për kullotjen e bagëtive

Bashkimi rikthehet te fitorja

Kryeqytetasit fitojnë ndaj kuqezinjve në Prizren

Muharremaj krijon parkingje për mërgimtarët në Suharekë, në dispozicion edhe oborri i Komunës

Po restaurohet Kulla e Hajrulla Çantës në Rahovec, aset i mbrojtur i trashëgimisë kulturore

Radhë kamionësh në doganën e Vërmicës

Diaspora ia mësyn Kosovës, kjo është gjendja në pikat kufitare 

Komuna e Dragashit nënshkruan memorandum për menaxhimin e pyllëzimeve në Restelicë

Fluks i lartë automjetesh edhe në kufirin Shqipëri-Kosovë

Tentim vrasja në Nashec të Prizrenit, këta janë viktima dhe i dyshuari

Elita e basketbollit me super sfida

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne