5.3 C
Prizren
E shtunë, 29 Nëntor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Mbi 1 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, Policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku

By admin

Policia e Kosovës, ka njoftuar se gjatë 24-orëve të fundit, janë shqiptuar 1231 gjoba trafiku.

Në raport shtohet edhe se gjatë kësaj kohe kanë ndodhur 52 aksidente trafiku, ku 26 kanë qenë me dëme materiale, dhe 26 tjera, me të lënduar.

Pos këtyre, njoftohet edhe se janë arrestuar 17 persona, ku 10 janë dërguar në mbajtje. /

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Familjarët e gjejnë pa shenja jete të miturin në Reçan të Prizrenit
Next article
Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Zgjedhjet interesante sepse paraqesin një përballje dinjitoze mes Kurtit e Hamzës

Më Shumë

Fokus

Një i lënduar nga vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”

Një person është lënduar si pasojë e një vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”, në drejtimin Prizren-Prishtinë. Këtë për Klankosova.tv Daut Hoxha, zëdhënës për media në...
Fokus

Vdes në spitalin e Prizrenit punëtori që u lëndua në korrik në vendin e punës

Një burrë ka vdekur të shtunën në spitalin e Prizrenit. I njëjti ishte duke u trajtuar si pasojë e lëndimeve që kishte pësuar në vendin...

Nesër nis ekzekutimi i shtesave të fëmijëve me 50 për qind rritje

Laurinë Gashi në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

Abrashi: Koalicioni ynë i vetëm është me qytetarët – LVV do të jetë fituesja e opozita humbësja më e madhe

Lauren Carter i Junior 06 shpallet MVP

Kryesia e re e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve pritet nga kryetari i Malishevës

Ndërprerje e furnizimit me ujë në fshatin Pouskë pas rrëshqitjes së dheut

Dyshohet për dhunim, arrestohet një peson në Prizren

Junior 06 shënon fitore të rëndësishme në Prizren

Komuna e Prizrenit ka filluar sanimin e dëmeve nga reshjet e shiut

Përkujtohet shkrimtari Ibrahim Skenderi

Dyshohet për vetëvrasje në qendër të Prizrenit

P.C Prizreni fiton bindshëm ndaj Istogut

U mbajt edicioni i 22-të i Festivalit Ndërkombëtar të Stripit dhe Karikaturës në Prizren

Arrestimi i ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj në Serbi – gjithçka që dihet deri tani

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne