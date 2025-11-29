Familjarët e gjejnë pa shenja jete të miturin në Reçan të Prizrenit

Një i mitur është gjetur pa shenja jete nga familjarët e tij dje në fshatin Reçan të Prizrenit.
Viktima ishte dërguar në Spitalin e Prizrenit ku edhe është konstatuar vdekja e tij.
Trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion, ndërsa policia e ka cilësuar rastin si “vdekje e dyshimtë”.
“Fsh.Reqan, Prizren 28.11.2025-20:30. Raportohet se nga familjaret është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar, i mitur. Viktima është dërguar në Spitalin e Prizrenit, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raportin 24-orësh të policisë.
