Moti sot me diell, temperaturat deri në 31 gradë Celsius

Sot në Kosovë parashihet të mbajë mot me diell dhe me vranësira të pakta, më të fokusuara rreth relievit malor.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 31 gradë Celsius.

Minimalet do të lëvizin nga 13 deri në 17 gradë Celsius.

“Do të mbajë mot me diell dhe vranësira të pakta, më të fokusuara rreth relievit malor, ku atje mund të ketë edhe ndonjë rigë e izoluar shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 13-17 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 27-31 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga veriperëndimi me shpejtësi 1-6m/s”, thuhet në njoftimin e IHMKS-së.

