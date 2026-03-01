13.7 C
Prizren
E diel, 1 Mars, 2026
type here...

Lajme

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik ekzekutohet në fund të këtij muaji

By admin

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar se përmbushja e zotimeve të mandatit të ri ka nisur me zbatimin e buxhetit të miratuar në Kuvend.

KLIKO VIDEON:https://www.facebook.com/reel/1451621716552287

Duke folur në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, Kurti theksoi se buxheti është miratuar në lexim të dytë më 20 shkurt dhe kap vlerën rreth 4 miliardë euro.

“Punën përmes përmbushjes së zotimeve në këtë mandat të ri e nisim me buxhetin e miratuar në Kuvend në lexim të dytë më 20 shkurt”, u shpreh Kurti.

Ai bëri të ditur se në kuadër të këtij buxheti përfshihet edhe paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik, e cila pritet të shpërndahet në fund të këtij muaji.

“Buxheti në vlerë rreth 4 miliardë euro përfshin edhe pagën e 13-të për punëtorët e sektorit publik, që do të shpërndahet në fund të këtij muaji që nisi sot”, deklaroi ai.

Sipas Kurtit, miratimi i buxhetit shënon hapin e parë konkret drejt realizimit të prioriteteve të qeverisë në mandatin e ri.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Viktima nga rryma elektrike në Prizren nuk ishte punëtor i KEDS -it

Më Shumë

Kulture

Akreditim 5-vjeçar për Universitetin e Prizrenit

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren ka arritur akreditim institucional 5-vjeçar, duke shënuar një hap të rëndësishëm në zhvillimin dhe konsolidimin e arsimit të lartë në...
Fokus

Viktima nga rryma elektrike në Prizren nuk ishte punëtor i KEDS -it

Një person ka humbur jetën në fshatin Manastiricë të Kosovës, pas dyshimeve se është goditur nga rryma elektrike. Nga Policia kanë bërë të ditur...

Çahet toka në “Tusus” të Prizrenit, banorët ndihen të rrezikuar

Kapet në Morinë shtetasi turk i shpallur në kërkim ndërkombëtar për drogë

Dalin në shitje biletat për Kosovë – Sllovaki në Prizren

15 të arrestuar dhe 52 aksidente trafiku brenda 24 orëve

Vdes 44-vjeçari nga Prizreni, kishte rënë nga lartësia

Murat Jashari refuzon të bëhet President: Familja Jashari iu takon të gjithë shqiptarëve

Arrestohen 4 instruktorë të poligonit Dreni në Prizren, dyshohen për falsifikim

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Vazhdon krasitja e drunjve në Rahovec

Totaj pret kolonelin Federico Mora

P.C Prizreni shkatërron Kerasanin

Drini i Bardhë prezanton afrimin e ri, Feldis Mustafi Pelje

Hiqet kufizimi i moshës për t’u emëruar asistent

Kontrabandim me migrantë në Vërmicë, ndalohet një shtetas i Maqedonisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne