Drini i Bardhë nis stinorin pranveror me fitore

KF Drini i Bardhë e ka nisur me sukses stinorin pranveror në Ligën e Dytë të Kosovës, duke mposhtur ekipin e Shqiponjave me rezultat 3:1.

Skuadra vendase tregoi paraqitje bindëse që nga minutat e para, duke kaluar në epërsi me golin e Drilon Krasniqit, pas asistimit të Lorik Muhadrit. Më pas, Bajram Idrizi dyfishoi shifrat pas një asistimi nga Albion Muhadri, duke i dhënë qetësi lojës së Drinit.

Epërsia u thellua me golin e tretë të realizuar nga Albion Muhadri, pas asistimit të Pelje Mustafit. Shqiponjat arritën të shënojnë një gol, por pa arritur të ndryshojnë fatin e ndeshjes.

Me këtë fitore, Drini i Bardhë merr tre pikë të rëndësishme dhe e nis me moral të lartë pjesën e dytë të sezonit./PrizrenPress.com/

