Pezullim dhe gjobë për Ronaldon pasi ofendoi tifozët në Arabine Saudite

Cristiano Ronaldo është dënuar me një ndeshje pezullim dhe është gjobitur për një gjest të supozuar ofendues ndaj tifozëve.

Legjenda e Manchester United dhe Real Madrid bëri gjestin gjatë përplasjes mes Al-Nassr dhe Al-Shabab.

39-vjeçari ndihmoi skuadrën e tij të mposhtte rivalët e tyre të Riadit 3-2 të dielën në ndeshjen e Ligës Pro Saudite.

Tifozët bënë thirrjet “Messi”, duke iu referuar rivalitetit të gjatë të ikonës portugeze me Lionel Messi-n. Dhe, pamjet video shfaqin një Ronaldo që bën disa gjeste të pahijshme në përgjigje të tifozëve të Al-Shabab.

Tani Komiteti Disiplinor dhe i Etikës i Federatës së Futbollit të Arabisë Saudite (SAFF) ka njoftuar se portugezi do të goditet me ndalim për veprimet e tij.

Në një deklaratë të lëshuar këtë mëngjes, shefat sauditë konfirmuan se Ronaldo do të humbasë ndeshjen e radhës të Al-Nassr në shtëpinë e Al-Hazm të enjten dhe ai gjithashtu duhet të paguajë një gjobë prej 4,190 paund.

Kjo shumë do t’i shkojë Al-Shabab për të mbuluar shpenzimet e klubit për paraqitjen e ankesës dhe gjysma e saj do t’i shkojë gjithashtu federatës.

Komisioni gjithashtu deklaroi se vendimi nuk ishte i hapur për ankim.

Raportet në mediat lokale saudite pretendojnë se Ronaldo e informoi komitetin se gjesti ishte një fitore dhe i zakonshëm në Evropë.

Nuk është hera e parë që ai është në krye të mediave që nga bashkimi me Al-Nassr në janar 2023 pas largimit të tij shpërthyes nga Man United.

Përveç këtyre dramave, Ronaldo është aktualisht golashënuesi më i mirë në ligë me 22 gola.

Fitorja e Al-Nassr i çoi ata në 52 pikë nga 21 ndeshje në Ligën Pro Saudite. Ata janë në vendin e dytë, katër pikë prapa Al-Hilal, i cili gjithashtu ka një lojë më pak.

Al Nassr është gjithashtu në fazën e tetë të Champions League të Azisë, një turne që ata dhe Ronaldo nuk e kanë fituar kurrë.

