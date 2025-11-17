16 C
Prizren
E hënë, 17 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Prizren, vidhen mbi 50 mijë euro stoli ari

By admin

Një rast i rëndë vjedhjeje është regjistruar në Prizren, ku një shtëpi në rrugën “Fadil Ferati” është shënjestruar nga persona ende të paidentifikuar.

Ngjarja ka ndodhur në kohë të papërcaktuar dhe është zbuluar pasi pronarja e shtëpisë, P. C. ka raportuar rastin në polici.

Express Kredi nga BiCredit

Nga veprimet e para hetimore është konstatuar se autorët kanë depërtuar me forcë brenda objektit dhe kanë marrë një sasi të konsiderueshme stoli  ari dhe bizhuterish, të vlerësuara rreth 50 mijë euro. Në momentin e vjedhjes, në shtëpi nuk ka qenë askush.

Patrulla policore dhe sektori i hetimeve kanë dalë në vendngjarje, ndërsa rasti tashmë është marrë nga Sektori Rajonal i Hetimeve në Prizren, të cilët po ndërmarrin veprimet e mëtejshme për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave./Sinjali

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "? ABI PLATINUM RESIDENCE VIZION I NDERTUAR ME STANDARDE TE LARTA. ????,|"

Previous article
Ilaçi që premton jetë deri në 150 vjet dhe ndalon kancerin?
Next article
“Hidroregjioni Jugor” shkyç 15 lidhje ilegale në tri komuna të regjionit të Prizrenit

Më Shumë

Lajme

E dhimbshme: 30-vjeçari nga Suhareka vdes pas një aksidenti në Bresje

Një aksident me fatalitet ka ndodhur gjatë natës, saktësith rreth orës 01:00 në dalje të autostradës në Bresje – Fushë Kosovë. Viktima është Mentor Zmajlaj,...
Opinione

Rruga Gorozhup–Pogaj, bashkon Hasin

Nga: Mr.Sc Shaban Osmanollaj – Has Ndërtimi i rrugës që lidh Gorozhupin e Hasit të Kosovës me Pogajn e Hasit të Shqipërisë nuk është vetëm...

Ylli synon fitoren ndaj Borës në Suharekë

Vjedhje me vlerë mbi 21 mijë euro zbardhet nga Policia e Prizrenit – arrestohet i dyshuari

Vidhet një armë në një shtëpi në Prizren, personin e dyshuar e vërejti kujdestarja

Aksident tragjik në magjistralen Suharekë – Rahovec

Sfida e mbrëmjes në Prizren – Bashkimi kërkon hakmarrje ndaj Reggiana-s

Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – tri raste gjatë kontrolleve të fundit

Roli i LDK-së përcaktoi fituesin në Prizren

Robert De Niro do të luajë në njê film për Kosovën

Liria e Prizrenit vazhdon marshimin – fiton minimalisht ndaj Dinamos së Ferizajt

Nga sot gomat e dimrit të obligueshme

Romani ‘Jam Mysliman’ i Ben Blushit mbërrin në Prishtinë

Zafir Berisha me djem niset për protestë: Të gjitha rrugët të çojnë në Strasburg të Francës!

Mallra të fshehura përfundojnë në duart e Doganës së Vërmicës

Gjendet një mjet i pashpërthyer në fshatin Papaz të Suharekës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne