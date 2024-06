Prizreni dhe Porto nënshkruajnë memorandum për bashkëpunim në turizëm, ekonomi, kulturë dhe sport

Kryetari Shaqir Totaj priti sot kryetarin e qytetit Porto të Portugalisë, Rui Moreira, së bashku me një delegacion të gjerë të biznesmenëve portugezë.

Gjatë këtij takimi, u nënshkrua një Memorandum Mirëkuptimi që synon nxitjen, inkurajimin dhe krijimin e urave të bashkëpunimit në fushat e turizmit, ekonomisë, kulturës dhe sportit mes Prizrenit dhe Portos.

Ky memorandum, i inicuar nga Ambasadori i Republikës së Kosovës në Portugali, Ylber Kryeziu, pritet të hapë rrugë për bashkëpunime në projekte konkrete të përbashkëta që synojnë krijimin e beneficioneve për të dy popujt, veçanërisht për të rinjtë.

Kryetari Totaj u shpreh se Porto është një qytet që i ngjan Prizrenit për nga kultura, historia unike dhe tradita, dhe se do të jetë kënaqësi të zgjerohet bashkëpunimi me këtë qytet evropian me vlera.

Marketing