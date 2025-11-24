5.1 C
Prof. Asoc. Dr. Xhafer Beqiraj zgjidhet anëtar i Këshillit Drejtues të Universitetit "Ukshin Hoti" Prizren

By admin

Senati i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, në mbledhjen e mbajtur të premten, ka zgjedhur Prof. Asoc. Dr. Xhafer Beqiraj si anëtar të Këshillit Drejtues të institucionit.

Me këtë emërim, Beqiraj pritet të kontribuojë në proceset strategjike të universitetit, përfshirë zhvillimin institucional, politikat akademike dhe mbikëqyrjen e qeverisjes universitare. Këshilli Drejtues ka rol kyç në funksionimin e universitetit, duke marrë vendime për planifikimin afatgjatë, si dhe proceset normative dhe administrative.

Prof. Asoc. Dr. Beqiraj është i njohur për angazhimin akademik dhe eksperiencën e tij në fushën e arsimit të lartë, duke qenë dekan dhe pjesë e komunitetit universitar dhe autor i punimeve shkencore në fushën e tij.

