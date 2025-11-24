5.1 C
Nesër nis ekzekutimi i shtesave të fëmijëve me 50 për qind rritje

By admin

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka njoftuar se nga nesër do të ekzekutohen shtesat e fëmijëve me 50 për qind rritje.

Ai sqaroi se nga kjo rritje do të përfitojnë 400 mijë fëmijë.

Postimi i tij:

Lajm i mirë për të gjitha nënat që marrin shtesa për fëmijët: nga nesër fillon ekzekutimi i pagesave me rritjen e miratuar prej 50%.

Nga kjo rritje do të përfitojnë 400 mijë fëmijë. Pra:
– një familje me dy fëmijë, që ka marrë 40 euro, nga nesër do të marrë 60 euro;
– një familje me tre fëmijë, që ka marrë 90 euro, nga nesër do të marrë 135 euro;
– një familje me katër fëmijë, që ka marrë 120 euro, nga nesër do të marrë 180 euro, e kështu me radhë.

Urime të gjithë fëmijëve! T’i gëzoni me shëndet!

Prof. Asoc. Dr. Xhafer Beqiraj zgjidhet anëtar i Këshillit Drejtues të Universitetit "Ukshin Hoti" Prizren

