Ryshfet për vota, komisioneri e zbulon vetë manipulimin në Prokurori

Kështu bëri të ditur kryeprokurori i kësaj prokurorie, Petrit Kryeziu, përmes një konference për media.

“Pjesa me dhënie e marrje të ryshfetit është zbuluar sot prej një prej komisionerëve ka vendosur të bashkëpunojë me Prokurorinë. Ata që janë të dyshuar, mund të marrin dhe cilësinë e dëshmitarëve bashkëpunëtorë”, tha ai.

Familjarë e të afërm në mesin e 109 të arrestuarve për keqpërdorim të votave në Prizren

Rrëqethëse: Muriqi ia dedikon ‘hat-trickun’ babait të ndjerë

Asnjë lojtar i Mallorcas nuk kishte shënuar “hat-trick” që nga viti 2008. Por kjo ndryshoi të shtunën mbrëma, kur Vedat Muriqi realizoi tri gola...
Reagon kandidatja e PDK-së në Prizren: Jam më e dëmtuara, më janë hequr votat e familjes

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletëvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat KQZ ka marrë vendim që...

Iu hoqën afro gjashtë mijë vota pas rinumërimit, reagon Fetah Paçarizi

Kryeziu: Skema kriminale e vjedhjes së votave i paska shtrirë duart edhe në Malishevë

Vëllaznimi merr dënimin nga Komisioni i Garave pas incidentit me asistentin e Bashkimit

Hajnia që poshtëroi votën

Prokuroria Themelore në Prizren nis hetimet për mospërputhjet e votave pas rinumërimit në zgjedhje

Decentralizimi i kardiologjisë: QKUK nuk e ndihmon spitalin e Prizrenit

Kanosi dhe sulmoi qytetarin, i dyshuari në Prizren kapet me pushkë dhe pistoletë

Doli nga shtypi pjesa e tretë e librit “Ditari i kohës nën pushtim” i shkrimtarit Murat V. Gashit

Ring i zjarrtë sonte: Amarildo Bakaj gati për betejën me italianin Morandi

Fushatë informuese në Vërmicë për targa të huaja

A duhet t’i japim lamtumirën të shkuarës dhe të mirëpresim të ardhmen?

Selmanaj diskuton me kuvendarët dhe drejtorët prioritetet për zhvillimin e Prizrenit

Kandidatit për deputet të PDK-së i hiqen më shumë se 3 mijë vota vetëm në Komunën e Prizrenit

Latifi mban takim me komisionin komunal për regjistrimin e dëmeve nga vërshimet

