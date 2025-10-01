14 C
Prizren
E mërkurë, 1 Tetor, 2025
Lajme

Spitali i Prizrenit ndriçohet rozë për ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit

By admin

Në kuadër të muajit tetor, i njohur si Muaji i Ndërgjegjësimit për Kancerin e Gjirit, Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren është ndriçuar në rozë, në shenjë solidariteti me gratë që përballen me këtë sëmundje, raporton PrizrenPress.

Qëllimi i kësaj nisme është të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e diagnostikimit të hershëm, i cili shpëton jetë.

“Kontrolli i hershëm shpëton jetë – kujdesuni për shëndetin tuaj!”- theksohet në mesazhin e spitalit./PrizrenPress.com

KBF Bashkimi emëron trajner të ri, malazezin Vladan Radoviç
Prezantohet drejtori i ri ekzekutiv dhe ekipi i ri drejtues i Spitalit të Prizrenit

Fokus

Sot zbulohet lapidari i dëshmorit të kombit Ilaz Javori në Llazicë

Sot në fshatin Llazicë do të zhvillohet ceremonia e zbulimit të lapidarit të dëshmorit të kombit, Ilaz Javori, në nderim të 27-vjetorit të rënies...
Sport

Ballkani fiton bindshëm në Lipjan, afrohet me kreun

Ballkani ka arritur një tjetër fitore të rëndësishme në kuadër të javës së shtatë të Superligës së Kosovës. Në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin “Sami...

Arrestohet i dënuari me 1 vit e 20 ditë burg në Prizren

Shtetasja gjermane gjendet pa shenja jete në një hotel në Prizren

Automjete ushtarake shihen duke hyrë në Prizren, transportohen me kamionë nga Turqia

Në Prizren u promovuan librat “Ngat teje” dhe “Gravurë n’Lkurë” të autores Asja Mulgeci

Vrasja pas përleshjes me qen në Prizren/Aktakuzë për të pandehurin E.B. nga Zhuri

Memli Krasniqi në Suharekë: Votat tuaja për numrin 191 e dërgojnë Dardan Berishën dhe PDK-në në balotazh

Malisheva nderon dëshmorin Dr. Shpëtim Robaj në 27-vjetorin e rënies

“Vrapuesja e Prizrenit” kthehet në qytet pas shekujsh

Artan Abrashi tregon vendimin e parë që do të marrë në rast se zgjidhet kryetar i Prizrenit

Prizreni triumfon në Pejë – Bakaj: Test i kaluar me sukses

Rahoveci 029 fiton miqësoren ndaj Tiranës

Deputetja Duda Balje në përkrahje të Shaqir Totajt: Kryetari është jaran dhe shok i madh i boshnjakëve

“InHUMAN” rikthehet në Prizren – Repriza e parë nesër

Liria – Istogu, sot në Prizren nga ora 15:00

