KQZ- Numërohen mbi 12% të votave, prin LVV me 46%, PDK 19%, LDK 13%, AAK 7%

admin

Janë numëruar 12.4% të votave, sipas KQZ-së.

Sipas rezultateve, LVV ka 46.18% të votave.

PDK-ja ka 19.73%, LDK-ja 13.36%.

Ndërkaq AAK-ja 7.49% të votave

Thyhet rekordi i 9 shkurtit, afro 900 mijë qytetarë dolën në zgjedhje
Mot i acartë në ditët në vazhdim, Viti i Ri me fjolla bore

Lajme

Totaj uron bashkëqytetarët katolikë për Krishtlindje

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka uruar besimtarët katolikë me rastin e festës së Krishtlindjeve. “Bashkëqytetarë të besimit katolik, urime Krishtlindjet! Të keni...
Lajme

Dragashi ndalon përdorimin e mjeteve piroteknike, përjashtim nata e ndërrimit të viteve

Komuna e Dragashit ka nxjerrë urdhëresë për ndalimin e përdorimit të produkteve piroteknike në hapësirat e hapura publike, me qëllim të ruajtjes së rendit...

Shoqërohet në polici një person në Suharekë, dyshohet për fotografim të votës

Aktakuzë ndaj një doganieri në Vërmicë, e kaloi kamionin e ngarkuar pa e kontrolluar

FC Prizreni shpallet “Klubi i Dalluar i Vitit 2025”

Vërmicë/ Tentoi të jepte ryshfet, përfundoi në pranga

Vazhdojnë punimet për ndërtimin e çerdhes së fëmijëve në Bresanë të Dragashit

Limaj nga Malisheva bën thirrje të votohet Nisma

Gallapeni viziton shtëpinë e të moshuarve ‘Jetimat e Ballkanit’, ndan dhuratë për Halil Kastratin

Lirohet në procedurë të rregullt 75-vjeçari nga Prizreni, dyshohet për grisje të fletëvotimit pasi s’u lejua ta asistojë bashkëshorten

Ndërron jetë në moshën 91 vjeçare Brigitte Bardot, simboli seksi i viteve 1960

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

Një person arratiset përkohësisht nga dhomat e ndalimit në Rahovec

Gjendje e rënduar energjetike në Prizren, digjen trafo

Reshjet e borës, Durmishi thotë se të gjithë operatorët janë aktivizuar për mirëmbajtjen e rrugëve

Durmishi: Rruga Prizren – Tetovë po bëhet realitet

