Arrestohet një burrë në Prizren, dyshohet për dhunë në familje

Një burrë është arrestuar në Prizren nën dyshimin për ushtrim të dhunës ndaj familjarëve të tij.

Sipas njoftimit zyrtar të policisë, rasti ka ndodhur më 1 mars 2026, rreth orës 17:30. I dyshuari, mashkull kosovar, dyshohet se ka kryer veprën penale të dhunës në familje ndaj viktimave kosovare.

“Prizren / 01.03.2026 – 17:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që dyshohet se kishte kryer veprën e lartcekur ndaj viktimave kosovarë. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim.

Me vendim të prokurorit kompetent, i dyshuari është ndaluar dhe është dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet lidhur me rastin janë në vazhdim.

 

582 vjet nga Besëlidhja e Lezhës
Totaj reagon kundër ligjit për Inspektoratin Qendror: Centralizimi dobëson komunat dhe largon shtetin nga qytetari

