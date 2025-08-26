Totaj shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të veteranit të UÇK-së, Jahir Krasniqi

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka shprehur ngushëllimet e tij për familjen Krasniqi pas ndarjes nga jeta të Jahir Krasniqit, veteran i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në telegramin e ngushëllimit, Totaj thekson se lajmi për vdekjen e Jahir Krasniqit është pritur me pikëllim, duke e vlerësuar atë si njeri me vlera të larta dhe kontribues të çmuar për lirinë e vendit.
“Me pikëllim morëm lajmin për ndarjen nga jeta të Jahir Krasniqit, veteran i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili me sakrificë dhe përkushtim dha kontribut të çmuar për lirinë e vendit tonë. Jahiri do të kujtohet gjithmonë si njeri me vlera të larta, që qëndroi besnik ndaj idealeve të lirisë dhe respektit për atdheun”, ka shkruar Totaj.
Ai në emër të Komunës së Prizrenit shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen Krasniqi, miqtë dhe bashkëluftëtarët e tij.
