Djali i Rexhep Selimit pranon uniformën e veteranit të UÇK-së

Ceremonia u përmbyll me një moment emocional, ku Aresi pranoi në mënyrë ceremoniale uniformën e veteranit të UÇK-së për Rexhep Selimin, i cili aktualisht mbahet në Hagë.
“Mes bashkëluftëtarëve evokuam kujtimet për dëshmorët e rënë për liri, për ata që dhanë gjithçka! Në përmbyllje të ngjarjes, me shumë emocione, biri ynë, Aresi pranoi në mënyrë ceremoniale, uniformën e veteranit të UÇK-së, për Rexhën. Lufta jonë ishte e vështirë, mirëpo e drejtë dhe e lavdishme, andaj dhe jetojmë e punojmë për ta nderuar atë!”, shkroi Mehmeti-Selimi.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren