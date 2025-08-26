27.6 C
Djali i Rexhep Selimit pranon uniformën e veteranit të UÇK-së

By admin

Gjatë ngjarjes, pjesëmarrësit evokuan kujtimet dhe sakrificat e dëshmorëve të rënë për liri, duke kujtuar ata që dhanë gjithçka për atdheun.

Ceremonia u përmbyll me një moment emocional, ku Aresi pranoi në mënyrë ceremoniale uniformën e veteranit të UÇK-së për Rexhep Selimin, i cili aktualisht mbahet në Hagë.

“Mes bashkëluftëtarëve evokuam kujtimet për dëshmorët e rënë për liri, për ata që dhanë gjithçka! Në përmbyllje të ngjarjes, me shumë emocione, biri ynë, Aresi pranoi në mënyrë ceremoniale, uniformën e veteranit të UÇK-së, për Rexhën. Lufta jonë ishte e vështirë, mirëpo e drejtë dhe e lavdishme, andaj dhe jetojmë e punojmë për ta nderuar atë!”, shkroi Mehmeti-Selimi.

