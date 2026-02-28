12.9 C
Prizren
E shtunë, 28 Shkurt, 2026
type here...

Fokus

Zjarri në Prizren/ Shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale, pa të lënduar

By admin

Një zjarr i shpërthyer mbrëmjen e kaluar në Prizren ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, por fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar.

Sipas zëdhënësit të Policisë Rajonale në Prizren, togerit Shaqir Bytyçi, rasti është raportuar rreth orës 23:00.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

“Mbrëmë, rreth orës 23:00, është raportuar për një zjarr. Menjëherë janë njoftuar zjarrfikësit, të cilët së bashku me njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, në rrugën ‘Janina’ në Prizren. Flakët kishin përfshirë një shtëpi banimi. Zjarrfikësit kanë arritur ta lokalizojnë dhe ta fikin zjarrin, mirëpo dëmet materiale janë të konsiderueshme. Të lënduar në njerëz nuk ka pasur”, ka deklaruar Bytyçi.

Policia po merret me hetimin e shkaqeve që çuan deri te shpërthimi i zjarrit.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Oriana Fallaci për varrin e të dashurit: Aty janë vetëm eshtrat e tij… shpirti i tij është në zemrën time…

Më Shumë

Fokus

Bashkimi rrëshqet në Prishtinë, Bora i ngrin prizrenasit

Bora ka dominuar përballjen ndaj Bashkimit, duke fituar bindshëm me rezultat 86-71, në një ndeshje ku ritmi dhe efikasiteti i mysafirëve u pa qartë...
Lajme

Kapet në Morinë shtetasi turk i shpallur në kërkim ndërkombëtar për drogë

Një shtetas turk i shpallur në kërkim ndërkombëtar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike është arrestuar nga policia shqiptare në Morinë. Bëhet fjalë për...

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi për praktikë profesionale të nxënësve në Prizren

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Përkujtohet Heroi i Kosovës, Muharrem Dina (Mixha)

Akreditim 5-vjeçar për Universitetin e Prizrenit

Policia ndërmerr aksion kundër parkingjeve të parregullta në Prizren – 106 gjoba për dy orë

Mungesë uji në disa lagje të Prizrenit për shkak të dëmtimit të gypit

Aksioni i krasitjes vazhdon në Prizren, ndërhyrje në rrugën “Adem Jashari”

Një burrë gjendet i vdekur pranë shtëpisë

Mbi 2 mijë gjoba për 24 orë, policia njofton se janë arrestuar 17 persona

Dalin në shitje biletat për Kosovë – Sllovaki në Prizren

Vdes 44-vjeçari nga Prizreni, kishte rënë nga lartësia

Njihuni me policët e lagjes tuaj në Prizren dhe Suharekë

Mot i ftohtë dhe i paqëndrueshëm të dielën

Vazhdon krasitja e drunjve në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne