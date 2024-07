13 fshatra të Prizrenit, pa ujë

Kompania e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar se për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike nga KEDS, pa paralajmërim, sot prej orës 12:00 është ndërprerë furnizimi me ujë të pijes tek Stacioni i Pompave “Sozi” në fshatin Nashec.

Fshatrat dhe zona të prekura nga kjo ndërprerje janë:

Fshati Planej

Fshati Gorozhup

Fshati Mile

Fshati Mazrek

Fshati Gjonaj

Fshati Grazhdanik

Fshati Nashec

Fshati Tupec

Fshati Atmaxhë

Fshati Kobaj

Fshati Vlashnje

Fshati Kojush

Një pjesë e Qytetit të rrugës së Nashecit

Fshati Landovicë

Me rikthimin e energjisë elektrike, do të rikthehet furnizimi i rregullt me ujë të pijes për këto zona.

