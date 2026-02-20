35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha

Ky akt simbolik ishte ndër momentet më të spikatura që ndikuan në rrëzimin përfundimtar të regjimit komunist në vend.
Më 20 shkurt 1991, mijëra qytetarë u ngritën për të shembur simbolin e komunizmit, vetëm pak muaj pasi regjimi i vjetër, që po jetonte ditët e fundit, kishte lejuar pluralizmin politik.
Rrëzimi i bustit u nxit nga greva e urisë e ndërmarrë nga disa qindra studentë, të cilët kërkonin heqjen e emrit të diktatorit nga universiteti.
Në fakt, revolta popullore kishte nisur me protestat studentore në fund të dhjetorit 1990 dhe më pas ishte përhapur në disa qytete të vendit.
Busti u rrëzua në një kohë kur vendi ndodhej në një situatë të tensionuar politike. Kishin kaluar vetëm dy muaj nga themelimi i Partia Demokratike e Shqipërisë dhe ishte shpallur data e zgjedhjeve të para pluraliste, më 31 mars 1991.
20 shkurti është caktuar si Dita e Kujtesës Kombëtare për martirët dhe viktimat e regjimit komunist, një datë që simbolizon edhe fundin e diktaturës në Shqipëri.
Pamjet e atij momenti në sheshin Sheshi Skënderbej bënë jehonë ndërkombëtare, duke e vendosur edhe një herë Shqipërinë në fokus të zhvillimeve botërore.
