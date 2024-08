Superkupa në basketboll do të organizohet në Prizren

Federata e Basketbollit të Kosovës (FBK) ka vendosur që Superkupa e Kosovës në konkurrencën e meshkujve të mbahet në qytetin e Prizrenit nga 7 deri më 11 shtator 2024.

Sipas informatave të federatës, ky vendim është marrë nga Bordi i FBK-së më 23 gusht 2024, pas mbylljes së konkursit.

“Superkupa do të organizohet nga Federata e Basketbollit e Kosovës në bashkëpunim me KB Bashkimi,” thuhet në njoftimin e FBK-së, përcjell PrizrenPress.

Për pesë ditë radhazi, palestra “Sezai Surroi” do të jetë arena ku do të zhvillohen ndeshjet e basketbollit, duke përfshirë çerekfinalet dhe finalen më 11 shtator. Tetë klubet më të mira të elitës së basketbollit kosovar do të marrin pjesë në këtë ngjarje sportive, e cila pritet të sjellë sfida të zjarrta dhe një atmosferë të veçantë në qytetin historik të Prizrenit./PrizrenPress.com



