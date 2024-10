Trepça mposht Prizrenin

Trepça e mposhti Prizrenin me 68-89.

Kampionët në fuqi, edhe në pjesën e parë u treguan më të mirë, ku rezultati mbaroi me 28-52.

Më i shkathëti nga skuadra e Trepçës u tregua Malik Johson, me 20 pikë, shtatë asistime, dhe pesë kërcime.

E nga klubi i Prizrenit basketbollisti me i mirë në këtë ndeshje doli të jetë Jordan Johson , me 21 pikë, me tetë asistime, dhe pesë kërcime.

