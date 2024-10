Avdyli: Mes Osmanit dhe Gërvallës s’ka përplasje, ka mospajtime të vogla

Avdyli është përgjigjur se ai së bashku me Osmanin, Kurtin dhe Gërvallen janë me kauzën e drejtë të ndryshimit.

“Nuk ka përplasje, ka mospajtime të vogla, të cilat besoj se do të sanohen dhe po sanohen. Ka llafe, ka muhabete, të gjitha. Ne jemi me kauzën e drejtë të ndryshimit, e në këtë kauz ë të drejtë është edhe Vjosa edhe Albini edhe Donika”, është shprehur ai në emisionin “InfoNata”, në tëvë1.

Deputeti Avdyli, po ashtu, ka folur edhe për rezultatin e zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 9 shkurt të vitit të ardhshëm, prej të cilave ka thënë se pret rezultat më të lartë se 50%, pasi sipas tij çfarëdo rezultati tjetër do të ishte dështim i qeverisë.

“Çdo rezultat nën 50% për mua personalisht është dështim. Pse? Sepse kjo qeveri e ka treguar dhe merituar këtë votë, prandaj me 50%, edhe me 49%, për mua është dështim. Pas 9 shkurtit unë mendoj se do të jemi diku te 55% nuk po them 60%”, ka shtuar ai./teve1.info/

