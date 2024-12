Të enjten derbi i madh mes Rahovecit e Kastriotit

Derbi i madh mes Rahovecit dhe Kastriotit zhvillohet të enjten nga ora 19:00 në palestrën “Mizahir Isma”.

Ndeshja në mes të kampionit aktual, Rahovecit, dhe fituesit të Kupës, Kastriotit, i takon xhiros së 11-të të Superligës së Kosovës në hendboll. Kjo ndeshje u shty për shkak të angazhimeve evropiane të klubit rahovecas.

Të dy skuadrat synojnë fitoren, ndërsa pritet përballje e fortë dhe lojë cilësore nga fillimi e deri në fund.

Në Ferizaj, në kuadër të xhiros së katërt, Rahoveci kishte fituar me rezultat 39:35.

Rahoveci ka fituar 11 ndeshjet e deritashme dhe udhëheq në tabelë me 22 pikë. Kastrioti është i treti me 18 pikë, sa i ka edhe Besa Famgas në pozitën e dytë, por me një ndeshje më shumë./PrizrenPress.com/