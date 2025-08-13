35.2 C
Prizren
E mërkurë, 13 Gusht, 2025
Liria nis sezonin në Pejë ndaj Rilindjës 1974

By admin

Liria e Prizrenit do ta nisë këtë javë sezonin e ri të futbollit si mysafir, duke u përballur me FC Rilindja 1974 në Pejë.

Njoftimi i klubit tregon se ekipi është gati dhe i fokusuar për të nisur kampionatin me energji dhe vendosmëri.

“Këtë javë nisim kampionatin si mysafirë ndaj FC Rilindja 1974 – gati për ta nisur sezonën me fokusim të plotë”, shkruan klubi, raporton PrizrenPress.

Kush është Rumi/ Poeti persian që edhe pas 814 vitesh vijon të shesë miliona kopje
Shënohet Dita Ndërkombëtare e Rinisë në Prizren, koncert festiv në Kej të Shatërvanit

