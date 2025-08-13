30.7 C
Prizren
E mërkurë, 13 Gusht, 2025
Sekuestrohen armë në Malishevë

By admin

Policia e Kosovës ka sekuestruar disa armë në dy lokacione pas të shtënave me armë zjarri më 12 gusht 2025 në Lladroc të Malishevës.

Pas veprimeve të menjëhershme, njësia e hetimeve e mbështetur nga njësitë tjera relevante të policisë, ka identifikuar lokacionin dhe personat e dyshuar, ku fillimisht janë sekuestruar 17 gëzhoja dhe 20 fishekë.

Në koordinim me Prokurorin e Shtetit, është realizuar kontrolli i shtëpive dhe intervistimi i tyre, ku personat e dyshuar kanë pranuar posedimin e armëve dhe kanë dorëzuar një revole dhe një pushkë gjuetie me leje të skaduar.

Ndërsa në lokacionin tjetër, pas postimit të një fotografie në rrjete sociale ku shihej një person i mitur duke e mbajtur një pistoletë i njëjti është identifikuar dhe është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës dhe zyrtarit të qendrës sociale, ku arma e ekspozuar i takonte një familjari mashkull i moshës madhore, i cili gjatë intervistimit deklaroi që është e tij dhe e dorëzoi vullnetarisht në Policinë e Kosovës.

Në koordinim me prokurorin, të dyja rastet janë iniciuar rastet mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve dhe përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm.

