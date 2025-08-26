27.6 C
Prizren
E martë, 26 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Zhbllokohet Kuvendi, Dimal Basha i VV’së zgjidhet kryeparlamentar

By admin

Dimal Basha është zgjedhur kryetar i Kuvendit të Kosovës.

Për ishin 73 deputetë, 30 kundër dhe 3 abstenime.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Djali i Rexhep Selimit pranon uniformën e veteranit të UÇK-së
Next article
Gjuajti me armë zjarri, arrestohet i dyshuari në Suharekë

Më Shumë

Lajme

Totaj inspekton punimet infrastrukturore në lagjen ‘Kurillë’

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka vizituar sot nga afër punimet që po zhvillohen në rrugën “Beteja e Llapushnikut” në lagjen 'Kurillë',...
Lajme

Tre fshatra të Prizrenit pa rrymë, arrestohet banori që kundërshtoi vendosjen e shtyllës elektrike

Banorët e fshatrave Grazhdanik, Kobaj dhe një pjesë e Nashecit në komunën e Prizrenit po kalojnë ditën e tetë pa energji elektrike. Pavarësisht protestave...

OVL-UÇK: Gjithçka gati për protestën e 14 shtatorit në Hagë

Prizreni pret Trepçën në javën e dytë të Ligës së Parë

Dështon edhe përpjekja e 55-të për konstituim, s`kalojnë Haxhiu e Gërvalla

Detaje shtesë nga policia për arrestimet në Prizren/Pesë persona të arrestuar për bixhoz të paligjshëm

Qytetarët e Rahovecit zgjedhin projektin për hapjen e lumit në Opterushë

Zjarr në tokat përreth Mamushës

Aksident në rrugën Prizren–Dragash

Banorët e disa fshatrave të Prizrenit protestojnë pas një jave pa energji elektrike

Kontrolle në Prizren, dy të ndaluar për bixhoz të paligjshëm

18 vjet nga shuarja e Faruk Begollit

Sekretari Parlamentar i Gjermanisë viziton Prizrenin

Balje: Kam shpresë që në këto 30 ditë dikush do të lëshojë pe

Në prag të nisjes së shkollës nxënësit nisin përgatitjet, Kukësi shpesh zgjedh Prizrenin për blerje

Zaimina Vasjari lajmërohet nga jahti, pozon me bikini

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne