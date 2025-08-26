27.1 C
Prizren
E martë, 26 Gusht, 2025
type here...

FokusSiguri

Arrestohen dy persona në Malishevë se u futën në një pronë private të armatosur, i kapen edhe armë

By admin

Policia në Malishevë pas pranimit të një video-incizimi ku shiheshin persona të armatosur duke hyrë në një pronë private në fshatin Shkozë më 24 gusht , ka ndërmarrë veprime intensive hetimore me qëllim zbardhjen e rastit.

Bëhet e ditur se lidhur me rastin janë arrestuar dy persona të dyshuar.

“Tek njëri nga të dyshuarit janë gjetur dhe sekuestruar:Një armë zjarri e tipit AK-47 me një karikator dhe 5 fishekë,Një pushkë gjuetie me 4 fishekë.

Dyshohet se këto janë armët e njëjta që shihen në video-incizim duke u mbajtur nga të dyshuarit”.

“Lidhur me rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit, me vendimin e të cilit është iniciuar rast penale ndaj të dyshuarve për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve”, ndërsa procedurat e mëtejme do të zhvillohen sipas rrugës së rregullt ligjore’, njofton policia

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Drejtoria për Arsim dhe Edukim në Malishevë takon drejtorët e shkollave për fillimin e vitit të ri shkollor
Next article
Rahovec/ I jepet lamtumira e fundit veteranit të UÇK-së, Afrim Malsori(Video)

Më Shumë

Fokus

Momenti emocionues i nënës së dëshmorit Bahri Gollopeni të cilit dje iu zbulua busti

Në fshatin Dobërdelan të Suharekës, të shtunën është zbuluar busti i dëshmorit Bahri Gollopeni. Në ceremoninë e organizuar, një moment tejet emocionues ishte përballja e...
Fokus

Adnan Abrashi, publicisti që foli kur të tjerët heshtnin

Adnan Abrashi lindi më 21 dhjetor 1957 në Prizren. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje, ndërsa në vitin 1981 u diplomua...

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Myrfet Shasivari, gazetari i Prizrenit që nuk u ndal kurrë

Artur Zheji përcillet për në banesën e fundit

Ndahet nga jeta gazetari Artur Zheji

18 vjet nga shuarja e Faruk Begollit

Tre të arrestuar në Prizren pas sulmit ndaj gjashtë personave, sekuestrohet një armë zjarri

Tre fshatra të Prizrenit pa rrymë, arrestohet banori që kundërshtoi vendosjen e shtyllës elektrike

Në prag të nisjes së shkollës nxënësit nisin përgatitjet, Kukësi shpesh zgjedh Prizrenin për blerje

20 vjeçari në Prizren arrestohet për trafikim me lëndë narkotike, i konfiskohen 42 doza qese marihuanë

Ky është personi që dyshohet se u vetëvar në vilën e tij në Prizren

‘Drini i Bardhë’ fillon me fitore në Ligën e Dytë

OVL-UÇK: Gjithçka gati për protestën e 14 shtatorit në Hagë

Afrim Tejeci: Bizneset janë të zhgënjyera me ecurinë e funksionimit të Parkut ITP në Prizren

Nagavci e Basha s’i marrin votat për kryetar të Kuvendit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne