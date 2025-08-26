27.1 C
Prizren
E martë, 26 Gusht, 2025
Rahovec/ I jepet lamtumira e fundit veteranit të UÇK-së, Afrim Malsori(Video)

By admin

Me ceremoni ushtarake nga Forca e Armatosur e Kosovës (FSK), sot i është dhënë lamtumira e fundit veteranit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Afrim Malsori. Në ceremoninë e varrimit të Malsorit morën pjesë shumë qytetarë të Rahovecit dhe viseve tjera të Kosovës.

Afrim Malsori dha një kontribut të jashtëzakonshëm në luftën për liri, duke qenë bashkëluftëtar i Xhelal Hajdës – “Toni” dhe Selajdin Mullabazi – “Mici” në Zonën e Pashtrikut, si dhe kishte afërsi edhe Zonën e Dukagjinit dhe komandantin Ramush Haradinaj, raporton “Epoka e re”.

Video nga ceremonia e varrimit të Afrim Malsorit

 

