31.2 C
Prizren
E mërkurë, 27 Gusht, 2025
type here...

Fokus

Hiqet ndalimi i qarkullimit të automjeteve në Bulevardin ‘Ibrahim Mazreku’ në Malishevë

By admin

Komuna e Malishevës ka bërë të ditur se nga sot është shfuqizuar urdhëresa administrative për ndalimin e qarkullimit të automjeteve motorike në Bulevardin “Ibrahim Mazreku”, që kishte qenë në fuqi gjatë orarit 20:00 – 24:00, raporton PrizrenPress.

“Nga sot, qarkullimi i automjeteve në këtë bulevard do të zhvillohet pa kufizime orari, sipas rregullave të përgjithshme të qarkullimit rrugor”, thuhet në njoftimin e komunës.

Sipas arsyetimit zyrtar, vendimi është marrë duke u bazuar në nevojat e qarkullimit të qytetarëve dhe bizneseve, si dhe për të mundësuar funksionimin normal të jetës ekonomike dhe shoqërore në qytet./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Adis Gashi bashkohet me Grapelandin
Next article
Suhareka nderon dëshmorin Naim Berisha

Më Shumë

Kulture

Takimi me Isa Boletinin

Figurë publike britanike, diplomat dhe shkrimtar, Aubrey Herbert (1880–1923) ishte gjysmë-vëllai i Lord Carnarvonit, i njohur për zbulimin e varrit të Tutankhamunit. I lindur...
Lajme

Tre fshatra të Prizrenit pa rrymë, arrestohet banori që kundërshtoi vendosjen e shtyllës elektrike

Banorët e fshatrave Grazhdanik, Kobaj dhe një pjesë e Nashecit në komunën e Prizrenit po kalojnë ditën e tetë pa energji elektrike. Pavarësisht protestave...

Nuk kalon as propozimi i ri nga LVV, Hekuran Murati dështon të bëhet kryetar i Kuvendit

Gati 2 mijë e 500 gjoba për 24 orë, Policia njofton për 80 aksidente trafiku

Prizreni pret Trepçën në javën e dytë të Ligës së Parë

Sylejman Çoçaj, emri që nuk harrohet

Abrashi: 13 milionë euro për stadiumin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Tentuan ta vrisnin me thikë – përleshja e dhunshme në Prizren lë të plagosur rëndë, arrestohen dy të rinj

Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e Fidan Husmanit

Artur Zheji përcillet për në banesën e fundit

Nagavci e Basha s’i marrin votat për kryetar të Kuvendit

Qytetarët e Rahovecit zgjedhin projektin për hapjen e lumit në Opterushë

Gjermania mbështet inovacionin dhe zhvillimin e ITP-së në Prizren

‘Drini i Bardhë’ fillon me fitore në Ligën e Dytë

Mjeshtri nga Prizreni ekspozon gozhdat e nxjerra nga gomat për 40 vite

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne