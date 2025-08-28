Kryeministri Kurti viziton edicionin e pestë të Autostrada Biennale në Prizren

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, vizitoi edicionin e pestë të Autostrada Biennale, kuruar nga Erzen Shkololli, me titull “Rrymat që Shpalosen: Pulsi i Kohës”, raporton PrizrenPress.
Gjatë vizitës, sipas njoftimit, kryeministri pati mundësinë t’i shohë ekspozitat e edicionit të pestë në zonën e ITP Prizren dhe njëkohësisht të njihet nga afër me ekspozitën e 10-vjetorit të Autostrada Biennale, e cila dokumenton rrugëtimin dhe zhvillimin e saj ndër vite, si dhe zgjerimin me hapësira të reja të Qendrës për Art Bashkëkohor – Autostrada Hangar.
Autostrada Biennale shpreh falënderim për vizitën dhe për mbështetjen e vazhdueshme të Ministrisë së Kulturës./PrizrenPress.com
