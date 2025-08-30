Versioni i policisë për të arrestuarin në Prizren: Sulmoi zyrtarët policorë

Në media dhe në rrjete sociale të shtunën gjatë ditës ka qarkulluar një video ku shihej një qytetar ndaj të cilit së paku tre zyrtarë policorë ushtronin dhunë në tentim për ta arrestuar.
Kishte pak informacione mbi arsyen e këtij arrestimi.
U pretendua se dhuna ndaj tij u ushtrua vetëm sepse e kishte parkuar makinën keq.
Rasti ka ndodhur në Prizren.
E Klankosova.tv, jozyrtarisht ka mësuar se i arrestuari është shtetasi i Kosovës, Taner Cuse.
Ndërkaq, nga Policia kanë thënë për redaksinë tonë se rasti ka ndodhur më 27 gusht, dhe është paraqitur në raportin 24 orësh të policisë më 28 gusht të këtij viti.
Në raport thuhet se i dyshuari në shenjë revolte, pas shqiptimit të një gjobe në trafik, kishte sulmuar zyrtarët policorë.
I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
Vërejtje: Personi apo personat e përmendur në këtë artikull, sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, konsiderohen të pafajshëm deri në vendimin e formës së prerë nga gjykata.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren