17.2 C
Prizren
E diel, 31 Gusht, 2025
type here...

LajmeSiguri

Versioni i policisë për të arrestuarin në Prizren: Sulmoi zyrtarët policorë

By admin

Në media dhe në rrjete sociale të shtunën gjatë ditës ka qarkulluar një video ku shihej një qytetar ndaj të cilit së paku tre zyrtarë policorë ushtronin dhunë në tentim për ta arrestuar.

Kishte pak informacione mbi arsyen e këtij arrestimi.

U pretendua se dhuna ndaj tij u ushtrua vetëm sepse e kishte parkuar makinën keq.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Rasti ka ndodhur në Prizren.

E Klankosova.tv, jozyrtarisht ka mësuar se i arrestuari është shtetasi i Kosovës, Taner Cuse.

Ndërkaq, nga Policia kanë thënë për redaksinë tonë se rasti ka ndodhur më 27 gusht, dhe është paraqitur në raportin 24 orësh të policisë më 28 gusht të këtij viti.

Në raport thuhet se i dyshuari në shenjë revolte, pas shqiptimit të një gjobe në trafik, kishte sulmuar zyrtarët policorë.

I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Vërejtje: Personi apo personat e përmendur në këtë artikull, sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, konsiderohen të pafajshëm deri në vendimin e formës së prerë nga gjykata.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Një i plagosur nga gjuajtja me armë zjarri në Prizren, i dyshuari paraqitet në stacionin policor

Më Shumë

Fokus

Arrestohet një kosovar në Morinë, tentoi të fuste kanabis në Shqipëri

Një 32-vjeçar nga Kosova është vënë në pranga nga Policia Kufitare në pikën e kalimit kufitar në Morinë, pasi u kap në flagrancë duke...
Lajme

Albulena Haxhiu, Vlora Çitaku dhe Kujtim Shala zgjidhen nënkryetarë të Kuvendit

Albulena Haxhiu është zgjedhur nënkryetare e Kuvendit e cila u propozua nga Vetëvendosje, ndërkohë nga PDK e LDK, janë propozuar dhe zgjedhur Vlora Çitaku,...

Haxhi Avdyli nuk i ndal postimet rrëqethëse: Pse e doni kaq pak vendin tuaj? Kosova ju dha bukë, shtëpi e ju rriti

Liria merr tre pikët e para në shtëpi

Arrestohen dy persona në Malishevë se u futën në një pronë private të armatosur, i kapen edhe armë

Abrashi vizitoi klubin e basketbollit KB ‘Proton Cable Prizreni’: Shembull frymëzues për rininë

‘Drini i Bardhë’ fillon me fitore në Ligën e Dytë

Albulena Balaj-Halimaj kandidon për kryetare të Prizrenit: Po hyj në garë për të qenë zëri i atyre që s’u dëgjuan kurrë

Të shtëna me armë zjarri në Suharekë, arrestohet një person

Prizreni sfidon Ramiz Sadikun në Prishtinë

FC Malisheva prezanton përforcimin e ri Assane Diatta

Projektbuxheti i Dragashit për vitin 2026 dorëzohet në Kuvend

Totaj: Qeveria e Kurtit e ka penguar punën e komunës së Prizrenit

Suhareka nderon dëshmorin Naim Berisha

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet se sulmoi policët pasi i shqiptuan gjobë në trafik

Sulmuesi Endrit Kryeziu, përforcimi më i ri i Drinit të Bardhë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne