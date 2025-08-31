18.5 C
Prizren
E diel, 31 Gusht, 2025
type here...

Sport

Adetunji largohet nga Ballkani, firmos me Al Hilal nga Sudani

By admin

Sulmuesi nigerian Sunday Adetunji ka mbyllur kapitullin e tij te Ballkani dhe është transferuar te klubi sudanez Al Hilal.

“Gjatë periudhës sa ishte pjesë e skuadrës sonë, Adetunji dha kontribut të rëndësishëm, për çka e falënderojmë dhe i urojmë shumë suksese në aventurën e re në karrierë”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Viti i ri shkollor në Prizren, sfidë pajisja me material shkollor

Më Shumë

Sport

Prizreni sfidon Ramiz Sadikun në Prishtinë

FC Prizrenit do të zbresë në fushë të mërkurën më 27 gusht 2025, ku do të përballet me KF Ramiz Sadikun në stadiumin “Ramiz...
Fokus

Rahovec/ Vreshtarët ankohen për çmimin e rrushit, paralajmërojnë protesta

Në rajonin e Rahovecit, po vazhdon fushata e vjeljes së rrushit. Vreshtarët ankohen se përpunuesit pak po e paguajnë rrushin. Kërkojnë rritje të çmimit...

Gjuajti me armë zjarri, arrestohet i dyshuari në Suharekë

Policia gjen municion në Prizren, sekuestron 59 fishekë të AK-47

Totaj: Vetëm për një vit, kam kryer më shumë punë në Prizren se sa krejt qeverisja e Haskukës e VV-së

E kapën për fyti, ia mbyllën gojën – tre hajna tmerrojnë një shtetase të huaj në Prizren, i grabitën 2000 euro dhe telefonin

Prizreni pa fitore pas tri javësh, mposhtet 3:0 nga Ramiz Sadiku

Prizreni finalizon projektbuxhetin për vitin 2026

Selmanaj takon ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun: Shembull i politikës me integritet

Limaj me uniformë të veteranit bën homazhe për nder të Ditës së Dëshmorëve të Brigadës 121 Ismet Jashari – Kumanova

Tentuan ta vrisnin me thikë – përleshja e dhunshme në Prizren lë të plagosur rëndë, arrestohen dy të rinj

Kryeministri Kurti viziton edicionin e pestë të Autostrada Biennale në Prizren

Rubin Kryeziu, goditja e re e Drinit të Bardhë

FC Malisheva prezanton përforcimin e ri Assane Diatta

Hajni me maskë sulmon pronarin e shtëpisë në Romajë të Hasit, i vjedh orën dhe unazën

Shifra alarmante / 59 të vdekur nga aksidentet për 7 muaj në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne