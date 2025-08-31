Adetunji largohet nga Ballkani, firmos me Al Hilal nga Sudani

Sulmuesi nigerian Sunday Adetunji ka mbyllur kapitullin e tij te Ballkani dhe është transferuar te klubi sudanez Al Hilal.
“Gjatë periudhës sa ishte pjesë e skuadrës sonë, Adetunji dha kontribut të rëndësishëm, për çka e falënderojmë dhe i urojmë shumë suksese në aventurën e re në karrierë”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.
