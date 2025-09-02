28.2 C
Fatmir Limaj në Prizren – NISMA forcon strukturat dhe nis përgatitjet për zgjedhje

Dje, në zyrën e degës së Nisma Socialdemokrate në Prizren u zhvillua një takim i veçantë me pjesëmarrjen e kryetarit të partisë, Fatmir Limaj.

Sipas njoftimit të Nismës, prania e tij dha një mesazh të qartë për rëndësinë që partia i kushton Prizrenit dhe angazhimit të saj për qytetarët e këtij qyteti, raporton PrizrenPress.

Në këtë takim morën pjesë edhe kandidatët për Kuvendin Komunal të Prizrenit, me të cilët u diskutua për organizimin e fushatës, prioritetet e partisë dhe vizionin për zhvillimin e qytetit.

“Takimi u karakterizua nga një atmosferë motivuese dhe bashkëpunuese, duke reflektuar mbështetjen dhe përkushtimin e z. Limaj për strukturat dhe kandidatët e Nisma Socialdemokrate në Prizren”, theksohet në njoftim./PrizrenPress.com

Gjuajtën me armë në aheng familjar, arrestohen dy persona në Prizren

