Nxënësit njihen nga afër me punën e policisë në Prizren

Me rastin e 26-vjetorit të themelimit të Policisë së Kosovës, Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren, në bashkëpunim me stacionet policore të rajonit, organizoi sot një aktivitet edukativ me pjesëmarrjen e nxënësve nga shkollat fillore dhe të mesme të ulëta të qytetit.

Gjatë vizitës, nxënësit patën mundësinë të njihen me punën e përditshme të policisë, duke marrë pjesë në një pikë kontrolli të automjeteve në terren. Përmes këtij angazhimi praktik, fëmijët përjetuan rolin e policisë në ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike.

Nxënësit eksploruan pajisjet policore, mësuan për procedurat operacionale dhe u informuan mbi rëndësinë e bashkëpunimit qytetar në ndërtimin e një shoqërie të sigurt. Aktiviteti kishte për qëllim të nxisë ndërgjegjësimin dhe të forcojë lidhjet ndërmjet Policisë së Kosovës dhe brezit të ri.

Ky angazhim edukativ vjen si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të promovuar vlerat e sigurisë, respektit dhe përgjegjësisë qytetare tek të rinjtë, duke krijuar ura komunikimi dhe besimi mes institucioneve të rendit dhe komunitetit.

