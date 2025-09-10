21.8 C
Prizren
E mërkurë, 10 Shtator, 2025
type here...

FokusSiguri

Të shtëna me armë zjarri në Prizren

By admin

Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar dje në Prizren.

Policia bën të ditur se në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore me ç’rast kanë gjetur dhe sekuestruar tri gëzhoja dhe dy predha.

Rasti është duke u hetuar.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Rruga që lidhë fshatrat e Prizrenit me Mamushën, sfidë për banorët

Më Shumë

Lajme

Ndalohet shtetasi i Kosovës në Morinë, po kërkohej nga Gjermania për “mashtrim”

Policia e Shqipërisë ka bërë të ditur se ka ndaluar në pikëkalimin kufitar të Morinës shtetasin e Kosovës, S.M. (27), ndaj të cilit kishte...
Lajme

Kabashi: Kujdestari 24 orësh në QMF-të e Romajës, Gjonajt, Zhurit, Reçanit, Korishës dhe Piranës

Kandidati me numrin 20 në fletëvotimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Dr. Fejzë Kabashi, ka theksuar nevojën urgjente...

Djali kanos nënën në Malishevë, ushtron dhunë psikike ndaj saj

Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren drejt transformimit modern

Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Prizren: Ndërprerje e furnizimit në disa lagje

74 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Tragjike në Prizren: 71-vjeçari bie nga muret e Kalasë dhe vdes

Fillojnë punimet e ujësjellësit në Mamushë, projekti kap vlerën 1,8 milionë euro

Ilir Cakaj emërohet Administrator i Gjykatës Themelore në Prizren

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi kritikon mungesën e stafit për autoambulancat në Gjonaj dhe Zhur

Rahoveci 029 përfundon me sukses testet mjekësore para sezonit të ri

Kryetari i Malishevës shpreh ngushëllime për viktimat e aksidentit tragjik në Astrazup

Adifete Shiti: Poezia për mua është zemra që flet në heshtje

Hasani për votën e PDK-së pro Bashës: Ra në kurth, gabimi më i rëndë politik është ky

Familja Gashi në Mleqan të Malishevës merr çelësat e shtëpisë së re

Gruaja në Rahovec denoncon burrin për dhunë psikologjike – arrestohet i dehur

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne