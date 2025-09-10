31.7 C
Prizren
E mërkurë, 10 Shtator, 2025
Fillon riasfaltimi i rrugës “Bekim Isma” në Rahovec

By admin

Në Rahovec ka nisur riasfaltimi i rrugës “Bekim Isma”, e cila ka një gjatësi prej rreth një kilometri.

Komuna ka bërë të ditur se rruga do të pajiset me sinjalistikë vertikale dhe horizontale, në përputhje me rregullat e komunikacionit. Po ashtu, do të vendosen pengesa rrugore, në bazë të kërkesave të qytetarëve, raporton PrizrenPress.

Të shtëna me armë zjarri në Prizren
Rasti i 71-vjeçarit që vdiq pasi ra nga Kalaja e Prizrenit, avokati thotë se ka dyshime

