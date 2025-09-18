16.7 C
Prizren
E enjte, 18 Shtator, 2025
Sekuestrohen armë dhe një sasi e municionit në Prizren

By admin

Policia e Kosovës ka sekuestruar disa armë dhe municion gjatë një aksioni të zhvilluar në Prizren, pas një rasti të shtënave me armë zjarri që ndodhi më 9 shtator në rrugën “Mbreti Pleurat”.

Nga kontrollet e realizuara me urdhër të prokurorit në dy lokacione të qytetit, u gjetën dhe sekuestruan: një pushkë automatike AK-47, një pushkë gjysmë automatike me dylbi, një pushkë gjuetie, si dhe 161 fishekë të kalibrave të ndryshëm.

Të gjitha provat u evidentuan nga njësia e krim-teknikës.

Dy personat e dyshuar për rastin janë ende në kërkim dhe akuzohen për veprat penale: “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”, “Përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm” dhe “Mbajtje e paautorizuar e armëve”.

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se mbetet e përkushtuar në garantimin e sigurisë publike.

 

Bushrani i Vetëvendosjes kërkon nga drejtoresha e Arsimit në Prizren të publikojë listën e drejtorëve të shkollave që janë emëruar politikisht
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

