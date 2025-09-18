Sekuestrohen armë dhe një sasi e municionit në Prizren

Policia e Kosovës ka sekuestruar disa armë dhe municion gjatë një aksioni të zhvilluar në Prizren, pas një rasti të shtënave me armë zjarri që ndodhi më 9 shtator në rrugën “Mbreti Pleurat”.
Nga kontrollet e realizuara me urdhër të prokurorit në dy lokacione të qytetit, u gjetën dhe sekuestruan: një pushkë automatike AK-47, një pushkë gjysmë automatike me dylbi, një pushkë gjuetie, si dhe 161 fishekë të kalibrave të ndryshëm.
Të gjitha provat u evidentuan nga njësia e krim-teknikës.
Dy personat e dyshuar për rastin janë ende në kërkim dhe akuzohen për veprat penale: “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”, “Përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm” dhe “Mbajtje e paautorizuar e armëve”.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren