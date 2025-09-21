22 C
Rahoveci 029 triumfon në Gjakovë, mposht Vëllaznimin

Rahoveci 029 ka regjistruar një fitore të rëndësishme në Gjakovë, duke mposhtur Vëllaznimin me rezultatin 86:70, raporton PrizrenPress.

Skuadra nga Rahoveci dominoi gjatë gjithë takimit, duke treguar lojë të organizuar dhe efikase në të dyja anët e parketit.

Pas kësaj fitoreje, Rahoveci 029 do të zhvillojë ndeshjen e ardhshme kontrolluese të enjten, duke pritur në palestrën “Mizahir Isma” ekipin e Tiranës, në një përballje që fillon në ora 17:00.

Ky sukses i jep moral ekipit dhe përforcon përgatitjet për sezonin e ri të Superligës./PrizrenPress.com

