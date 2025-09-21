22 C
Prizren
E diel, 21 Shtator, 2025
Prishtina fiton në Malishevë dhe merr kryesimin e Superligës

AlbiMall Superliga e Kosovës në futboll ka mbyllur xhiron e pestë me ndeshje mjaft interesante. Prishtina ka marrë një fitore dramatike në udhëtim ndaj Malishevës në stadiumin “Liman Gegaj”, me rezultat 3:1, raporton PrizrenPress.

Golin e parë e realizoi Ardian Muja në minutën e 20-të, ndërsa Malisheva barazoi në minutën e 80-të me Samuel Opeh, pavarësisht se luante me një lojtar më pak. Por në minutat shtesë, prishtinasit siguruan fitoren falë golave të Ardian Limanit (90’) dhe Valmir Veliut (94’).

Me këtë triumf, Prishtina merr kryesimin e tabelës me 10 pikë./PrizrenPress.com

