Automjete ushtarake shihen duke hyrë në Prizren, transportohen me kamionë nga Turqia

Në një video të siguruar nga Gazeta Express, nga Prizreni, janë parë disa kamionë që transportojnë makineri ushtarake.

Makineria ushtarake që është transportuar është parë duke hyrë në këtë qytet.

 

Vdes një punëtor 50-vjeçar në një fabrikë në Suharekë
Nisma Socialdemokrate kërkon mbështetje në lagjen ‘Kurillë’ të Prizrenit

Totaj: Pas disa dekadash, Prizreni po bëhet me Qendrën e Dytë të Mjekësisë Familjare

Pas dekadash pritjeje, Prizreni po bëhet me Qendrën e Dytë të Mjekësisë Familjare, projekt ky i shumëpritur që synon përmirësimin e qasjes në shërbime...
Kryetari i Shoqatës Kulturo-Artistike "Malësori", Haziz Hodaj, ka bërë të ditur se shoqata është ftuar të marrë pjesë në një Festival Ndërkombëtar prestigjioz në...

