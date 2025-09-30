Tetori në Teatrin e Prizrenit: Komedi, drama, stand-up dhe hapja e Showcase-it me “Inhuman”

13.1 C
Tetori në Teatrin e Qytetit “Bekim Fehmiu” në Prizren premton një atmosferë të gjallë dhe të shumëllojshme artistike. Repertori i këtij muaji sjell në skenë komedi që ndezin sallën me të qeshura, drama që prekin shpirtin, performanca të dansit kontemporan plot energji, si dhe stand-up që trajton përditshmërinë me humor, raporton PrizrenPress.

Veçantia e këtij tetori është se Teatri i Prizrenit do të jetë nikoqir i Showcase-it të Teatrit të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, një ngjarje rajonale e rëndësishme e organizuar nga Qendra Multimedia. Hapja do të bëhet me shfaqjen “Inhuman”, që pritet të tërheqë vëmendjen e publikut dhe mysafirëve.

“Ky tetor do të pulsojë me art, energji dhe përjetime të veçanta për publikun tonë. Jemi të nderuar që këtë vit presim edhe artistë e teatro nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut në kuadër të Showcase-it”, thuhet në njoftimin e Teatrit./PrizrenPress.com

https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Dy ngjarje kulturore në Prizren, me shije të hidhur!
Kufiri që ndau vajzën pesëvjeçare nga nëna e saj dhe takimi pas 42 vitesh

